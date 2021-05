Fondamentali: Juventus-Inter 3-2 (Di lunedì 17 maggio 2021) Si dice che, nel calcio moderno, all’Interno della stessa partita coesistono ormai più partite, diverse per intensità, qualità, dominio dell’una sull’altra squadra. Ogni volta che Juventus e Inter si incontrano, questo concetto esplode come la luce in un caleidoscopio. Il risultato della partita di sabato è rimasto in bilico fino all’ultimo e, nonostante si possa dire che, da un certo di punto di vista, la Juventus si è aggiudicata il match ai punti – 13 tiri a 8 e 2,5 Expected Goals a 0,9 per i bianconeri in inferiorità numerica per 39 minuti – l’Inter ha avuto occasioni per far sua, se non tutta, almeno una parte della posta in palio. Indubbiamente sul risultato finale hanno avuto influenza anche le decisioni arbitrali che, attraverso due rigori e un espulsione, hanno cambiato i momenti della gara in ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 17 maggio 2021) Si dice che, nel calcio moderno, all’no della stessa partita coesistono ormai più partite, diverse per intensità, qualità, dominio dell’una sull’altra squadra. Ogni volta chesi incontrano, questo concetto esplode come la luce in un caleidoscopio. Il risultato della partita di sabato è rimasto in bilico fino all’ultimo e, nonostante si possa dire che, da un certo di punto di vista, lasi è aggiudicata il match ai punti – 13 tiri a 8 e 2,5 Expected Goals a 0,9 per i bianconeri in inferiorità numerica per 39 minuti – l’ha avuto occasioni per far sua, se non tutta, almeno una parte della posta in palio. Indubbiamente sul risultato finale hanno avuto influenza anche le decisioni arbitrali che, attraverso due rigori e un espulsione, hanno cambiato i momenti della gara in ...

