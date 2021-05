Fiorentina, Barone: 'Fiducioso per il futuro' (Di lunedì 17 maggio 2021) FIRENZE - Trentanove punti in 37 partite, quando cioè mancano solo novanta minuti alla fine della stagione: al massimo, se vincerà a Crotone domenica contro una squadra che comunque non regala niente ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 17 maggio 2021) FIRENZE - Trentanove punti in 37 partite, quando cioè mancano solo novanta minuti alla fine della stagione: al massimo, se vincerà a Crotone domenica contro una squadra che comunque non regala niente ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Barone Fiorentina, Barone: 'Fiducioso per il futuro' ... che di motivi per vincere ne aveva mille più dei calabresi, la Fiorentina potrà chiudere a quota ... Joe Barone , che del club è una figura di spicco, ne è consapevole e ieri prima della gara contro il ...

Fiorentina, Gattuso si è promesso a Commisso Il tecnico si è promesso alla Fiorentina e ieri Commisso e Barone - si legge - hanno potuto constatare dal vivo il lavoro del tecnico che hanno scelto per avviare il nuovo progetto: al netto della ...

Fiorentina, Barone: "Fiducioso per il futuro" Corriere dello Sport.it Corriere dello Sport-Stadio: “Una Fiorentina più forte” In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo le frasi del direttore generale gigliato che dice: “Una viola più forte”. Sottotitolo: “Barone promette: “L’esperienza ci garantirà un futuro m ...

Imparare dagli errori e ripartire: Barone “fiducioso”, Firenze aspetta Commisso riparte per gli States con le indicazioni ai propri dirigenti. Gattuso per la panchina, ma occhio a De Laurentiis, secondo La Repubblica ...

