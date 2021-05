Covid: Gb resta ai minimi malgrado allerta indiana, 5 morti (Di lunedì 17 maggio 2021) restano ai minimi in Europa, malgrado le inquietudini sull'impennata di casi di 'variante indiana' in alcune città e contee i dati complessivi di giornata del Regno Unito sull'emergenza Covid diffusi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021)no aiin Europa,le inquietudini sull'impennata di casi di 'variante' in alcune città e contee i dati complessivi di giornata del Regno Unito sull'emergenzadiffusi ...

Covid: Gb resta ai minimi malgrado allerta indiana, 5 morti Restano ai minimi in Europa, malgrado le inquietudini sull'impennata di casi di 'variante indiana' in alcune città e contee i dati complessivi di giornata del Regno Unito sull'emergenza Covid diffusi oggi dalle autorità sanitarie e dal governo di Boris Johnson. I contagi nelle ultime 24 ore si confermano stabili sotto i 2000 su oltre un un milione di tamponi, mentre i morti si ...

