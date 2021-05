Covid: Draghi propone coprifuoco alle 23 da subito, alle 24 dal 7/6 e abolirlo dal 21/6 (Di lunedì 17 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 17 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' previsto per le 16 di oggi l'avvio della cabina di regia sulle misure di contenimento del Covid. A seguire potre… - Tg1Rai : Da oggi con Sicilia e Sardegna quasi tutta l'Italia è in fascia gialla. Solo la #valledaosta resta in arancione. Ne… - riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - Teresat73540673 : La stranezza la trovo nei morti e contagi;quando DRAGHI ha accennato a possibili aperture x il 24 maggio contagi, m… - TV7Benevento : Covid: Draghi propone coprifuoco alle 23 da subito, alle 24 dal 7/6 e abolirlo dal 21/6... -