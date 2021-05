Coronavirus | casi ancora in discesa Sei regioni in zona bianca dal 7 giugno

(Di lunedì 17 maggio 2021) Meno 28% di positivi in una settimana. Friuli, Sardegna e Molise hanno meno di 50settimanali ogni 100mila abitanti e passeranno nellacon meno restrizioni il primo. Poi toccherà a Liguria, Veneto e Abruzzo. Ricoveri dimezzati in un mese e decessi ridotti di un...

Sono 3.455 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ... Allora ifurono 2.677, ma già il giorno dopo aumentarono di mille, e poi ancora di mille, e poi è ...... i dati di oggiSono stati resi noti i dati delle ultime 24 ore relativi all'emergenza. I nuoviregistrati sono 3.455, contro i 5.753 di ieri, a fronte di 118.924 i tamponi ...Continuano i controlli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali per far rispettare le misure emanate dal Governo per contrastare la diffusione ...FVG - Il coronavirus rallenta nel Paese e in Friuli Venezia Giulia.I dati sui contagi sono in costante miglioramento e il primo effetto è il ritorno della zona bianca. Lo ha deciso il governo dopo ave ...