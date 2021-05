Casarin: “Non capisco perché si voglia cambiare il calcio, gli arbitri devono sottostare a regole ridicole” (Di lunedì 17 maggio 2021) L’ex arbitro, Paolo Casarin, ha polemizzato sugli arbitraggi, specialmente su quello di Calvarese in Juve-Inter. Ecco le sue parole a Radio Anch’io Sport su Radio Rai: “Sabato è stata una giornata non felice per Calvarese e Irrati non gli ha dato una mano. Alcune cose sono state rimesse in sesto, altre no. Non capisco perché si voglia cambiare il calcio, uno sport straordinario. Conosco i dati ed è fuori di testa fare una cosa del genere, lo dico alla FIFA. Si parla di spettacolo e gol ma le partite non possono finire tutte 7-3. Gli arbitri devono sottostare a regole ridicole, c’è un nucleo di persone che sono tutte competenti e che vogliono dire la loro. È diventato un calcio dove ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) L’ex arbitro, Paolo, ha polemizzato sugli arbitraggi, specialmente su quello di Calvarese in Juve-Inter. Ecco le sue parole a Radio Anch’io Sport su Radio Rai: “Sabato è stata una giornata non felice per Calvarese e Irrati non gli ha dato una mano. Alcune cose sono state rimesse in sesto, altre no. Nonsiil, uno sport straordinario. Conosco i dati ed è fuori di testa fare una cosa del genere, lo dico alla FIFA. Si parla di spettacolo e gol ma le partite non possono finire tutte 7-3. Gli, c’è un nucleo di persone che sono tutte competenti e che vogliono dire la loro. È diventato undove ...

