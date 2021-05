Calciomercato Salernitana: per l’attacco si punta un Nazionale (Di lunedì 17 maggio 2021) I granata di Fabrizio Castori sorprendono tutti e vanno in Serie A senza passare dalla lotteria dei playoff. Per disputare un campionato dignitoso ed ottenere per la prima volta nella storia la salvezza, i granata dovranno muoversi bene sul Calciomercato, per dare al tecnico marchigiano calciatori di categoria. Il reparto offensivo è quello che necessita di più rinforzi. Castori potrebbe chiedere uno dei suoi pupillo ai tempi del Carpi, Kevin Lasagna. Il Calciomercato della Salernitana s’infuoca. Nell’attuale rosa dei granata ci sono 4 attaccanti di ruolo più Anderson che è un trequartista che all’occorrenza può anche fungere da seconda punta. Gli unici sotto contratto con i granata però sono Milan Djuric e il giovane Julian Kristoffersen. Per Tutino non è scattato l’obbligo di riscatto per un solo gol mentre Gondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) I granata di Fabrizio Castori sorprendono tutti e vanno in Serie A senza passare dalla lotteria dei playoff. Per disputare un campionato dignitoso ed ottenere per la prima volta nella storia la salvezza, i granata dovranno muoversi bene sul, per dare al tecnico marchigiano calciatori di categoria. Il reparto offensivo è quello che necessita di più rinforzi. Castori potrebbe chiedere uno dei suoi pupillo ai tempi del Carpi, Kevin Lasagna. Ildellas’infuoca. Nell’attuale rosa dei granata ci sono 4 attaccanti di ruolo più Anderson che è un trequartista che all’occorrenza può anche fungere da seconda. Gli unici sotto contratto con i granata però sono Milan Djuric e il giovane Julian Kristoffersen. Per Tutino non è scattato l’obbligo di riscatto per un solo gol mentre Gondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Salernitana Figc, domani si parla della Salernitana: spuntano i Della Valle Tra i temi all'ordine del giorno, quello sulle licenze nazionali per la stagione prossima, e la situazione legata alla proprietà della Salernitana dopo la promozione del club campano in Serie A e l'...

Lotito: 'Ho investito 80 milioni di euro nella Salernitana, ora il futuro...' Commenta per primo Claudio Lotito parla della sua Salernitana, neo - promossa in Serie A. Il presidente della Lazio ha dichiarato a margine della cerimonia di premiazione della squadra granata: 'Il futuro è nelle mani di nostro Signore, io sono ...

Calciomercato Salernitana: per l'attacco si punta un Nazionale Metropolitan Magazine Il calcio salernitano piange Viscido: sgomento per la dipartita del “pitbull” Dalle prime ricostruzioni, l'ex giocatore di Avellino e Salernum Baronissi si sarebbe tolto la vita. La notizia della dipartita del 31enne lascia un vuoto incolmabile. Tanto affetto da Battipaglia e d ...

Lutto nel mondo del calcio, trovato morto in garage l’ex calciatore dell’Avellino: aveva 31 anni L’ex calciatore dell’Avellino è stato trovato morto nel suo garage nella casa a Battipaglia. Lascia la moglie e due bambini, l’ultimo ingaggio a Salerno. Ex calciatore dell’Avellino è stato trovato mo ...

