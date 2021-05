Bruno Alves e quel post che sembra un addio: “Grazie Parma, è un onore giocare per te” (Di lunedì 17 maggio 2021) Bruno Alves potrebbe essere al termine della sua esperienza con la maglia del Parma. Dopo tre stagioni coi ducali, il classe ’81 portoghese va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, e ha postato su Instagram il video del bellissimo gol contro il Sassuolo, commentando così: “Grazie Parma, è un onore giocare per te. Sempre forza Parma”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruno Alves Regufe Eduardo (@BrunorAlves2oficiall) Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021)potrebbe essere al termine della sua esperienza con la maglia del. Dopo tre stagioni coi ducali, il classe ’81 portoghese va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, e haato su Instagram il video del bellissimo gol contro il Sassuolo, commentando così: “, è unper te. Sempre forza”. Visualizza questosu Instagram Uncondiviso daRegufe Eduardo (@2oficiall) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Alves Probabili formazioni Sampdoria - Parma, trentottesima giornata Serie A 2020/2021 Le probabili formazioni Parma (4 - 3 - 3): Sepe; Conti, Bruno Alves, Dierckx, Gagliolo; Kucka, Brugman, Sohm, Hernani; Brunetta, Cornelius, Ballottaggi: Cornelius 55% - Pellè 45% Indisponibili: ...

Serie A, le migliori giocate della 37giornata Il gol assurdo di Bruno Alves È vero, di solito non mettiamo gol in questa rubrica, ma quante volte avete visto un difensore di quarant'anni provare a tirare al volo dall'angolo dell'area di rigore ...

Parma-Sassuolo, Bruno Alves segna un gol strepitoso. VIDEO Sky Sport Gol Bruno Alves: acrobazia e palla all'incrocio in Parma-Sassuolo - VIDEO Gol bellissimo di Bruno Alves contro il Sassuolo per il pareggio nel primo tempo: acrobazia al volo e palla all’incrocio – VIDEO. Gol spaziale di Bruno Alves contro il Sassuolo. Il difensore classe 19 ...

Serie A, le migliori giocate della 37^ giornata Una gran parata di Donnarumma, un dribbling di Lammers e altre grandi giocate dal penultimo turno della Serie A 2021/21 GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS Anche la 37esima giornata non ha dato verdetti defin ...

