Bonfrisco, ex arbitro: “Rigore Cuadrado? Non capisco perché Calvarese non sia andato a vedere al VAR” (Di lunedì 17 maggio 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Angelo Bonfrisco, ex arbitro. “Juventus-Inter? Sono successe cose che non dovevano succede. Nei raduni si raccomandava sempre di stare molto concentrati nelle ultime giornate perché si decidono tanti verdetti. Al di là degli errori e delle valutazioni, la cosa che non va assolutamente bene è che non si può cambiare metodologia del VAR. Se si cambia senza spiegare le motivazioni si rischia di perdere la credibilità e quando un arbitro perde di credibilità succede un gran casino. Sarebbe stato incredibile se questa partita potesse valere per lo Scudetto. Il campionato italiano, per tradizione e prestigio, impone di stare sempre sul pezzo. Rigore su Cuadrado? Il contatto è avvenuto in una zona critica, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Angelo, ex. “Juventus-Inter? Sono successe cose che non dovevano succede. Nei raduni si raccomandava sempre di stare molto concentrati nelle ultime giornatesi decidono tanti verdetti. Al di là degli errori e delle valutazioni, la cosa che non va assolutamente bene è che non si può cambiare metodologia del VAR. Se si cambia senza spiegare le motivazioni si rischia di perdere la credibilità e quando unperde di credibilità succede un gran casino. Sarebbe stato incredibile se questa partita potesse valere per lo Scudetto. Il campionato italiano, per tradizione e prestigio, impone di stare sempre sul pezzo.su? Il contatto è avvenuto in una zona critica, ...

