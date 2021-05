Anche la Cina è su Marte per cercare tracce d'acqua (Di lunedì 17 maggio 2021) Pechino festeggia il successo della missione Tianwen-1, la prima vera impresa interplanetaria nella storia della Repubblica Popolare. Una sua capsula ha infatti raggiunto la superficie del Pianeta Rosso venerdì 14 maggio intorno all'una del mattino italiane; inizialmente i funzionari dell'agenzia spaziale cinese, la China National Space Administration (Cnsa), non avevano confermato il luogo esatto del touchdown, così poco si conosceva delle condizioni del lander che come avviene nelle missioni occidentali contiene il rover. Ciò che invece era stato annunciato subito è che Tianwen-1 (il cui significato è Scopritore celeste), era arrivata nell'orbita di Marte già nel febbraio scorso dopo essere stata lanciato con un vettore "Lunga marcia" il 23 luglio 2020 dal centro spaziale di Wenchang, sulla costa della provincia di Hainan, nel sud della Cina. ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 maggio 2021) Pechino festeggia il successo della missione Tianwen-1, la prima vera impresa interplanetaria nella storia della Repubblica Popolare. Una sua capsula ha infatti raggiunto la superficie del Pianeta Rosso venerdì 14 maggio intorno all'una del mattino italiane; inizialmente i funzionari dell'agenzia spaziale cinese, la China National Space Administration (Cnsa), non avevano confermato il luogo esatto del touchdown, così poco si conosceva delle condizioni del lander che come avviene nelle missioni occidentali contiene il rover. Ciò che invece era stato annunciato subito è che Tianwen-1 (il cui significato è Scopritore celeste), era arrivata nell'orbita digià nel febbraio scorso dopo essere stata lanciato con un vettore "Lunga marcia" il 23 luglio 2020 dal centro spaziale di Wenchang, sulla costa della provincia di Hainan, nel sud della. ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Cina Pesanti attacchi tra Hamas e Israele In una dichiarazione congiunta Cina, Tunisia e Norvegia si dicono 'molto preoccupati' per la ... che sono quelli che hanno richiesto la riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza, lanciano anche un ...

Pechino si offre come mediatrice per il dialogo Israele - Palestina In passato la Cina ha anche venduto armi ai palestinesi e ha addestrato i suoi militanti. Una fonte di AsiaNews afferma: 'Almeno una parte dei missili lanciati da Gaza, del tipo Weishi - 2, sono di ...

Tutti contro la Cina, ma sarà una strategia intelligente? Il Fatto Quotidiano Medio Oriente: Pechino pronta ad ospitare colloqui di pace israelo-palestinesi La Cina è disponibile ad ospitare colloqui di pace tra Israele e palestinesi, nel timore che il conflitto in atto a Gaza possa ...

Borse Cina: chiudono in rialzo, Shanghai +0,8%, Shenzhen +1,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - Chiusura in rialzo per le principali Borse cinesi. Sui mercati hanno pesato i dati sulla produzione industriale cinese, che continua a migliorare come p ...

In passato la Cina ha venduto armi ai palestinesi e ha addestrato i suoi militanti. Una fonte di AsiaNews afferma: 'Almeno una parte dei missili lanciati da Gaza, del tipo Weishi - 2, sono di fabbricazione cinese'. La Cina è disponibile ad ospitare colloqui di pace tra Israele e palestinesi, nel timore che il conflitto in atto a Gaza possa destabilizzare la regione. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - Chiusura in rialzo per le principali Borse cinesi. Sui mercati hanno pesato i dati sulla produzione industriale cinese, che continua a migliorare.