Amici 20, Rita Pavone affonda i cantanti ed elogia i ballerini: le critiche social (Di lunedì 17 maggio 2021) Non accennano a placarsi le polemiche social relative alla finale di Amici 20 e ad alimentarle ancor di più è ora una serie di post che Rita Pavone ha rilasciato a mezzo social, piuttosto critici, anche sui cantanti finalisti. Negli interventi riportati in rete a margine della puntata finale del talent di Maria De Filippi, la cantante reduce da Sanremo rivendica il livello dei due ballerini finalisti a suo dire superiore rispetto a quello dei cantanti finalisti del talent, per poi chiedere a gran voce che tra i giornalisti chiamati al giudizio sui concorrenti vi siano anche esperti delle categorie della scuola, il canto e ballo. critiche che hanno scatenato tra le reazioni più disparate del web, come vi riportiamo di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 maggio 2021) Non accennano a placarsi le polemicherelative alla finale di20 e ad alimentarle ancor di più è ora una serie di post cheha rilasciato a mezzo, piuttosto critici, anche suifinalisti. Negli interventi riportati in rete a margine della puntata finale del talent di Maria De Filippi, la cantante reduce da Sanremo rivendica il livello dei duefinalisti a suo dire superiore rispetto a quello deifinalisti del talent, per poi chiedere a gran voce che tra i giornalisti chiamati al giudizio sui concorrenti vi siano anche esperti delle categorie della scuola, il canto e ballo.che hanno scatenato tra le reazioni più disparate del web, come vi riportiamo di ...

