Agenda Draghi | le riforme previste dal Pnrr | ma la maggioranza litiga

(Di lunedì 17 maggio 2021) Prossimi tre mesi decisivi per rispettare gli impegni sottoscritti con l'Ue. La variabile che potrebbe ostacolare - o rallentare - la corsa del presidente del Consiglio è la continua lite tra due dei ...

Prossimi tre mesi decisivi per rispettare gli impegni sottoscritti con l'Ue. La variabile che potrebbe ostacolare - o rallentare - la corsa del presidente del Consiglio è la continua lite tra due dei ...Prossimi tre mesi decisivi per rispettare gli impegni sottoscritti con l'Ue. La variabile che potrebbe ostacolare - o rallentare - la corsa del presidente del Consiglio è la continua lite tra due dei ...Misure più soft, mantenendosi con fermezza nel binario della prudenza e della gradualità. Il premier Mario Draghi, alla luce dei dati confortanti su ...Il tema è in cima all'agenda di Draghi: l’impatto del ritorno secco dai pensionamenti agevolati voluti dal “Conte 1” allo schema della legge del 2011 sarebbe troppo pesante. E almeno su questo, anche ...