Tuffi | Europei Budapest 2021 | Bertocchi-Pellacani argento per 9 centesimi nel sincro 3m Oro Germania

(Di domenica 16 maggio 2021) Una beffa lunga 9di punto. Ma anche una grande gara e la certezza che ai Giochi Olimpici Elenae Chiarasaranno le prime outsider dietro le coppie favorite per le medaglie. La finale del trampolino synchro da tre metri femminile regala la settima medaglia italiana neiaglidi, ma lascia l’amaro in bocca per la conclusione finale, davvero amara pur nell’esultanza per undi valore. Ricapitolando, l’oro va alle tedesche Lena Hentschel e Tina Punzel a quota 307,29 punti, l’all’Italia con 307,20, il bronzo alla Russia con Klueva-Koroleva a 291,00, con Gran Bretagna quarta, Ucraina quinta e Ungheria sesta. Le azzurre sono state impeccabili in tutta la gara, bravissime ...