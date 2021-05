Napoli | colpo Champions a Firenze | vittoria 0 - 2 Insigne e autogol di Venuti

Advertising

_Carabinieri_ : Colpo inferto dai #Carabinieri di Napoli alla piazza di spaccio del Parco Verde di Caivano: eseguite 49 misure caut… - vitti2173 : RT @FabRavezzani: Ops… temo che il rigore al Napoli sia stato un brutto colpo per i complottisti. Tranquilli, s’inventeranno qualcos’altro.… - Ricky24795 : RT @FabRavezzani: Ops… temo che il rigore al Napoli sia stato un brutto colpo per i complottisti. Tranquilli, s’inventeranno qualcos’altro.… - NadiaCesa : RT @FabRavezzani: Ops… temo che il rigore al Napoli sia stato un brutto colpo per i complottisti. Tranquilli, s’inventeranno qualcos’altro.… - juvesupremacy : RT @FabRavezzani: Ops… temo che il rigore al Napoli sia stato un brutto colpo per i complottisti. Tranquilli, s’inventeranno qualcos’altro.… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli colpo

Poco prima della mezzora Juve vicinissima al vantaggio: cross di misura di Boattin per ildi ... che ora affronterà ilall'ultima giornata e il Milan in finale di Coppa ...Venuti Angoli: 6 - 2 per ilRecupero: 1' e 4' Note: espulso dalla panchina all 11' st Dragowski per proteste. Ammoniti Rrahmani, Milenkovic, Rib ry, Castrovilli, Pezzella per gioco falloso, ...Il Napoli risponde alla Juventus e passa 0-2 in casa Fiorentina grazie al gol di Insigne al 56' e all'autorete di Venuti propiziata da Zielinski al 77' che ha chiuso un match mai veramente in discussi ...Vittoria fondamentale in chiave qualificazione alla Champions per il Napoli che nell'anticipo del lunch-time della 37esima giornata va a vincere 2-0 al Franchi ...