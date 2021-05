LIVE Ginnastica artistica, Finale Scudetto in DIRETTA: Brixia in trionfo, Fate stupende. Squilli di Villa e D’Amato (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Restate con noi per cronache e approfondimenti. 19.58 ATTENZIONE. Martina Maggio ha pagato una botta al corpo libero, è uscita zoppicante dalla pedana. Speriamo che non sia nulla di grave. Per la cronaca Esposito vince l’ultimo triello con 12.700, 12.200 di Grisetti, 11.850 di Maggio. 19.50 Ci stiamo avvicinando verso la conclusione della gara. 19.44 Ultima rotazione. Al corpo libero Martina Maggio contro Manila Esposito ed Emma Grisetti. Alla sbarra Paolo Principi contro Lorenzo Casali e Ares Federici. 19.42 CLASSIFICHE DOPO LA PENULTIMA ROTAZIONE: Femminile: Brixia 29, Civitavecchia 25, Bollate 18. Maschile: Bustese 28, Macerata 22, Ancona 16. 19.40 Chiara Vincenzi ottiene 12.800 e batte Asia ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Restate con noi per cronache e approfondimenti. 19.58 ATTENZIONE. Martina Maggio ha pagato una botta al corpo libero, è uscita zoppicante dalla pedana. Speriamo che non sia nulla di grave. Per la cronaca Esposito vince l’ultimo triello con 12.700, 12.200 di Grisetti, 11.850 di Maggio. 19.50 Ci stiamo avvicinando verso la conclusione della gara. 19.44 Ultima rotazione. Al corpo libero Martina Maggio contro Manila Esposito ed Emma Grisetti. Alla sbarra Paolo Principi contro Lorenzo Casali e Ares Federici. 19.42 CLASSIFICHE DOPO LA PENULTIMA ROTAZIONE: Femminile:29, Civitavecchia 25, Bollate 18. Maschile: Bustese 28, Macerata 22, Ancona 16. 19.40 Chiara Vincenzi ottiene 12.800 e batte Asia ...

