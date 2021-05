Gallipoli, il 5 giugno test in discoteca: accesso consentito a 2000 persone con green pass (Di domenica 16 maggio 2021) Anche l’Italia sperimenta il ritorno in discoteca. Come già avvenuto in altri Paesi europei (LE IMMAGINI IN UK - IL CONCERTO IN SPAGNA), si tratterà di un esperimento che coinvolgerà due diversi locali, uno al chiuso e l'altro all'aperto, per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche su larga scala e in sicurezza. L’iniziativa è stata lanciata dalla Silb-Fipe, l'associazione italiane imprese ed intrattenimento. La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà il 5 giugno a Gallipoli, al “Praia”, dove 2mila persone entreranno soltanto con il green pass e all'uscita dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone. "Abbiamo l'autorizzazione della Regione Puglia", ha spiegato Maurizio Pasca, presidente Silb. L’altro test riguarderà Milano e si svolgerà al ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 maggio 2021) Anche l’Italia sperimenta il ritorno in. Come già avvenuto in altri Paesi europei (LE IMMAGINI IN UK - IL CONCERTO IN SPAGNA), si tratterà di un esperimento che coinvolgerà due diversi locali, uno al chiuso e l'altro all'aperto, per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche su larga scala e in sicurezza. L’iniziativa è stata lanciata dalla Silb-Fipe, l'associazione italiane imprese ed intrattenimento. La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà il 5, al “Praia”, dove 2milaentreranno soltanto con ile all'uscita dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone. "Abbiamo l'autorizzazione della Regione Puglia", ha spiegato Maurizio Pasca, presidente Silb. L’altroriguarderà Milano e si svolgerà al ...

