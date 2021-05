Dramma nel Modenese, ragazzo morto per evitare un gavettone (Di domenica 16 maggio 2021) Dramma a Modena: ragazzo di 18 anni morto per evitare un gavettone durante una festa in giardino. Ha scosso tutta la comunità Magreta (Modena) la tragica scomparsa di un ragazzo di 18 anni, morto per evitare un gavettone durante i festeggiamenti per un matrimonio. Il giovane è stato investito da un furgone. L’impatto è stato fatale. Modena, ragazzo di 18 anni morto per evitare un gavettone. Il giovane è stato investito da un furgone Il ragazzo, originario di Marcianise, si trovava in una villa a Magreta per festeggiare un matrimonio che era avvenuto nelle scorse settimane. Alla piccola festa in giardino sono presenti amici e parenti. Complice ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)a Modena:di 18 anniperundurante una festa in giardino. Ha scosso tutta la comunità Magreta (Modena) la tragica scomparsa di undi 18 anni,perundurante i festeggiamenti per un matrimonio. Il giovane è stato investito da un furgone. L’impatto è stato fatale. Modena,di 18 anniperun. Il giovane è stato investito da un furgone Il, originario di Marcianise, si trovava in una villa a Magreta per festeggiare un matrimonio che era avvenuto nelle scorse settimane. Alla piccola festa in giardino sono presenti amici e parenti. Complice ...

Il dramma ha colpito duramente Correggio, in particolare la comunità locale dei Testimoni di Geova. La stessa comunità si è stretta ai genitori della vittima: papà Luigi è operaio nel settore dell'edilizia.

