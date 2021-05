De Luca firma il protocollo per matrimoni e ricevimenti

(Di domenica 16 maggio 2021) di Monica De Santis Approvato nella giornata di ieri dalla Regione Campania, un nuovoper il settore del wedding e delle cerimonie. Ildopo laè stato pubblicato nell’ordinanza numero 18 del Governatore Vincenzo De. Le nuove indicazioni previste nelprevedono che ogni struttura dovrà individuare un addetto per la sala ed uno per la cucina.?Questi dovranno essere responsabili della verifica della attuazione di tutte le misure di contenimento del rischio di diffusione del contagio previste nel presente. Il nominativo dei responsabili dovrà essere comunicato con anticipo alla Asl al Comune territorialmente competenti. Ed ancora ogni struttura dovrà comunicare sia all’Asl che ai Comuni competenti, ie le ...

Advertising

borghi_claudio : @RibModerato Posto che non ho idea di cosa decreti de Luca le regioni possono attuare misure più restrittive di que… - luca_carioli : Licenziamento dalla Rai di Enrico Varriale! - Firma la petizione! - Luca_15_5 : RT @Luca_15_5: STOP disastro ecologico al Poetto - Firma la petizione! - Luca_15_5 : RT @Luca_15_5: sindaco di Pescara: contro i maltrattamenti della colonia felina - Firma la petizione! - Luca_15_5 : RT @Luca_15_5: Sindaco di Iglesias Mauro Usai: Liberiamo Faustino il cane di Monteponi - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Luca firma

Mirella Amato: 'L'educazione è cosa del cuore' Di spalla: Del'ordinanza per matrimoni e ricevimenti. ok alle cerimonie. La Nostra Libertà. Il prof Ramora scende in campo con Cammarota ...TENNO TRAIL - Laè di quelle prestigiose: il tedesco Moritz Auf Der Heide è il vincitore dell'... LEDRO TRAIL - Tre ore e trenta minuti tondi tondi: è il tempo che il bergamascoArrigoni ha ...40 anni, pluricampione italiano di salto in alto, aveva sposato la triestina Silvia Stibilj, fuoriclasse del pattinaggio ...Rilevamento della temperatura all’ingresso, registrazione degli invitati e distanziamento. Pronte le regole per la ripartenza del settore wedding e cerimonie sul territorio regionale campano: questa m ...