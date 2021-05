Covid, test in discoteca: la data è il 5 giugno (Di domenica 16 maggio 2021) Fissata la data per il test in discoteca finalizzato a valutare le condizioni per la riapertura. Due le città scelte, un’unica data: 5 giugno Fissata per il 5 giugno la data per il test in discoteca finalizzato a valutare un’eventuale riapertura dopo le chiusure anti-Covid di questi mesi. L’esperimento si svolgerà in due diverse discoteche, delle quali una al chiuso e l’altra all’aperto. Questa è l’iniziativa lanciata dalla Silb-Fipe, l’associazione italiana imprese ed intrattenimento attiva per ripartire dopo le chiusure forzate della pandemia. In particolare, il test in discoteca all’aperto si svolgerà il 5 giugno al “Praia” di Gallipoli. I partecipanti ... Leggi su zon (Di domenica 16 maggio 2021) Fissata laper ilinfinalizzato a valutare le condizioni per la riapertura. Due le città scelte, un’unica: 5Fissata per il 5laper ilinfinalizzato a valutare un’eventuale riapertura dopo le chiusure anti-di questi mesi. L’esperimento si svolgerà in due diverse discoteche, delle quali una al chiuso e l’altra all’aperto. Questa è l’iniziativa lanciata dalla Silb-Fipe, l’associazione italiana imprese ed intrattenimento attiva per ripartire dopo le chiusure forzate della pandemia. In particolare, ilinall’aperto si svolgerà il 5al “Praia” di Gallipoli. I partecipanti ...

