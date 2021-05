Cagliari | Godin | «Ecco qual è stata la svolta della stagione»

(Di domenica 16 maggio 2021) Diego, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al terminepartita contro il Milan Diego, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali rossoblù al terminepartita contro il Milan. LEGGI LE PAROLE COMPLETE SUNEWS 24 OBIETTIVO RAGGIUNTO – «Oggi abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo per il, che un mese e mezzo fa sembrava difficilissimo. Siamo felici, soprattutto per la nostra gente, i nostri tifosi, che hanno sofferto tanto insieme a noi e ancora più di noi. Amano questa squadra ed è bello avercela fatta». MOMENTO DECISIVO – «La vittoria sul Parma èdecisiva, da lì siamo partiti per un percorso di queste settimane ...

Pioli(3 - 4 - 2 - 1): Cragno, Ceppitelli (dal 41' st Klavan),, Carboni (dal 42' st Rugani), Nández, Deiola (dal 41' st Asamoah), Marin (dal 33' st Duncan), Lykogiannis, Nainggolan, Jo&...Questonon doveva avere una classifica del genere , ma poi attraverso mentalità, spirito ...? Lo conosciamo bene, è una guida per noi. Ma insieme a lui anche altri, da Pavoletti a Joao ...Finisce 0-0 la gara tra Milan e Cagliari e probabilmente qui il Milan butta la Champions League. Per la qualificazione sarà necessario vincere a Bergamo, ...CALCIO Giornata amarissima per i sogni Champions del Milan, a cui servivano i tre punti contro un Cagliari già salvo per qualificarsi aritmeticamente: e invece ha pareggiato 0-0, e per poco non ha ...