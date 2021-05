Beneveneto | Vigorito | «Chi non se la sente non viene a Torino Mando la Primavera»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 maggio 2021) Il presidente del Benevento, Oreste, parla dopo il pareggio contro il Crotone che avvicina la sua squadra alla retrocessione Oreste, ai microfoni di Offside, parla della difficile situazione del Benevento. Le sue parole. «Ho parlato con la squadra. Gli umori sono quelli di come se fosse caduto il mondo, ma dimentichiamo che c’è un’altra possibilità. I funerali non ci sono ancora in casa Benevento. Abbiamo dato solo una possibilità in più alche ha due risultati su tre contro la Lazio. Al di là di questo, la squadra è stata fermata. Sono stati sospesi tutti i permessi. Aspetteremo il risultato dell’Olimpico. Coloro che se la sentono di giocare verranno a, altrimenti chi avrà un piccolo fastidio psicologico o fisico resterà a Benevento. Sono decisioni che prenderemo da qui a 48 ore. Come ...