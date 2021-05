Ascolti Amici 20, finale da record: ecco i dati auditel del 15 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Ascolti Amici 20, come sono andati i dati auditel della finale? Maria De Filippi è tornata con il talent show dedicato alla musica e la danza in onda nel sabato sera di Canale 5. Giulia Stabile, come ben saprete, è stata la vincitrice assoluta di questa edizione. Ascolti Amici 20: nona puntata 15 maggio, dati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 maggio 2021)20, come sono andella? Maria De Filippi è tornata con il talent show dedicato alla musica e la danza in onda nel sabato sera di Canale 5. Giulia Stabile, come ben saprete, è stata la vincitrice assoluta di questa edizione.20: nona puntata 15... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Giattino97 : RT @fdiflavia: RIVOLUZIONE Lui ha vinto tutto quello che doveva vincere: miglior testo, premio delle radio e della critica, categoria canto… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Amici20, boom di ascolti per la finale: 33,48% per la vittoria di Giulia, meglio di così solo i The Kolors - pascalpanico : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #15maggio: #Amici20 sfiora i 7 milioni di spettatori (mai così tanti dal 2009), triplica e umilia la Rai1 di Ste… - itsmymindsorry : RT @trudizerbino: Ascolti più alti nella storia di Amici e prima ballerina a vincere il programma. Giulietta ti meriti tutto?? #Amici20 #ame… - blogtivvu : Ascolti Amici 20, finale da record: ecco i dati auditel del 15 maggio -