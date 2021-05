Amnesty International chiede l’embargo totale sulle armi per Israele e Hamas (Di domenica 16 maggio 2021) Sale il bilancio del conflitto tra Gaza e Israele, i morti sono 155. L’appello di Amnesty International Il bilancio degli attacchi israeliani sale a 147 morti, 47 dei quali sono minorenni, mentre i feriti salgono a 1200. Lo riferisce il bollettino del Ministero della Sanità della Striscia di Gaza, facendo sapere che l’attacco più importante L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 16 maggio 2021) Sale il bilancio del conflitto tra Gaza e, i morti sono 155. L’appello diIl bilancio degli attacchi israeliani sale a 147 morti, 47 dei quali sono minorenni, mentre i feriti salgono a 1200. Lo riferisce il bollettino del Ministero della Sanità della Striscia di Gaza, facendo sapere che l’attacco più importante L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio, con il nuovo romanzo per @Einaudieditore ‘Il tempo di un lento’, avremo con noi Giul… - RaiTre : Stasera alle ore 20.00 a #CTCF da @fabfazio, con il nuovo romanzo ‘Il tempo di un lento’, sarà ospite Giuliano Sang… - amnestyitalia : Mobilitazione mondiale delle donne contro la decisione della Turchia di ritirarsi dal trattato contro la violenza d… - damy85twit : RT @chetempochefa: Stasera a #CTCF da @fabfazio, con il nuovo romanzo per @Einaudieditore ‘Il tempo di un lento’, avremo con noi Giuliano S… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Stasera a #CTCF da @fabfazio, con il nuovo romanzo per @Einaudieditore ‘Il tempo di un lento’, avremo con noi Giuliano S… -