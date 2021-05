Amici | Sangiovanni vince il premio della critica

(Di domenica 16 maggio 2021) Nella finale didi ieri sera sono state moltissime le emozioni: dalle parole di Gaia, che è tornata in studio per portare la coppa, fino alla lettera di, letta da Maria De Filippi. Nonostante la vittoria di Giulia, persono arrivati diversi premi, tra cui quello. La finale diè stata ricca di emozioni fin dalle battute iniziali quando, per inaugurare questa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Alla fine ha vinto Giulia. A sorpresa è la regina di Amici su Canale 5. A sorpresa perché tanti si aspettavano di vedere arrivare primo al traguardo Sangiovanni, ossia Sangio, ossia il talento più imprevedibile di questa edizione. Una finale incalzante, ... Conquistati pubblico e giudici nel corso delle puntate. "Insieme in finale? Lui me lo aveva scritto in un bigliettino" ha confessato Giulia prima del.