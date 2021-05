Vacanze attive in Italia | 8 posti dove vivere l’avventura

Leggi su vanityfair

(Di sabato 15 maggio 2021) Vacanze attive, turismo sportivo, adrenalina: organizzare vacanze circondati interamente dalla natura è un’esigenza più che mai attuale. Come accaduto l’anno scorso, anche per il 2021 sembra essere questo il trend tra i viaggiatori pronti a partire e vivere una vacanza all’insegna dell’outdoor. Non occorre essere sportivi professionisti per organizzare una vacanza attiva: dal mare alla montagna, dai parchi naturali ai sentieri in bicicletta o a piedi, le opzioni sono numerose e varie, adatte anche a chi ha gambe meno allenate.