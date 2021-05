SSC Napoli | svelato un curioso retroscena | “Un fattorino bussa alla porta di Gattuso e gli chiede se rimarrà…”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 16 maggio 2021) Quasi certamente Rinonon sarà l’allenatore delper la prossima stagione. Le distanze con De Laurentiis sembrano incolmabili, a causa di un commento non troppo corretto del patron azzurro. Nonostante ciò l’allenatore calabrese continua ad onorare il suo contratto e svolgendo un ottimo lavoro, anche se non sono mancati i momenti negativi in L'articolo