Secondo Aldo Cazzullo, chi ha 25 anni oggi sa che di garantito non c'è quasi nulla e che bisogna imparare presto a cavarsela. Siete d'accordo? (Di sabato 15 maggio 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). IO Donna compie 25 anni. Mio figlio 24, mia figlia 21. Luana ne aveva 22, sognava di fare l’attrice, è finita stritolata da un ingranaggio di una piccola fabbrica tessile. La sua storia è riuscita a rompere l’insopportabile silenzio sulle morti sul lavoro: spesso le vittime sono precarie, sono donne. Chi sono i giovani della generazione dei venticinquenni? L’ho chiesto a un amico imprenditore che ne assume moltissimi. Mi ha risposto che sono una generazione straordinaria. Il mio amico ha un giudizio molto più severo sui trentenni, che chiama forse troppo severamente “la generazione del reddito di cittadinanza”, quelli del “ci stanno rubando il futuro”, insomma del lamento facile e dell’illusione grillina. ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 maggio 2021)(foto di Carlo Furgeri Gilbert). IO Donna compie 25. Mio figlio 24, mia figlia 21. Luana ne aveva 22, sognava di fare l’attrice, è finita stritolata da un ingranaggio di una piccola fabbrica tessile. La sua storia è riuscita a rompere l’insopportabile silenzio sulle morti sul lavoro: spesso le vittime sono precarie, sono donne. Chi sono i giovani della generazione dei venticinquenni? L’ho chiesto a un amico imprenditore che ne assume moltissimi. Mi ha risposto che sono una generazione straordinaria. Il mio amico ha un giudizio molto più severo sui trentenni, che chiama forse troppo severamente “la generazione del reddito di cittadinanza”, quelli del “ci stanno rubando il futuro”, insomma del lamento facile e dell’illusione grillina. ...

