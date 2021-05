Proteste in Cisgiordania: «Volevano dividerci ma siamo un popolo unico» (Di sabato 15 maggio 2021) L’inviato degli Stati Uniti in Medioriente, Hady Amr, dopo aver incontrato i dirigenti israeliani si è recato nella Cisgiordania occupata per colloqui con il presidente palestinese Abu Mazen, con il quale ha poi parlato al telefono anche Joe Biden. Il suo obiettivo sarebbe quello di arrivare alla fine delle ostilità tra israeliani e palestinesi. Colloqui inutili e perché gli Usa sono comunque schierati con Israele. Abu Mazen e l’Autorità nazionale palestinese (Anp) a Ramallah sono la componente più marginale, impotente, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 15 maggio 2021) L’inviato degli Stati Uniti in Medioriente, Hady Amr, dopo aver incontrato i dirigenti israeliani si è recato nellaoccupata per colloqui con il presidente palestinese Abu Mazen, con il quale ha poi parlato al telefono anche Joe Biden. Il suo obiettivo sarebbe quello di arrivare alla fine delle ostilità tra israeliani e palestinesi. Colloqui inutili e perché gli Usa sono comunque schierati con Israele. Abu Mazen e l’Autorità nazionale palestinese (Anp) a Ramallah sono la componente più marginale, impotente, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

lakyluke : Cisgiordania: proteste palestinesi al checkpoint di Ramallah Il Paese dilaniato dagli scontri tra arabi ed ebrei… - CarlosGraziosi : RT @Marty_Loca80: Gaza 10mila sfollati e 125 uccisi. Proteste e morti in Cisgiordania. La guerra dispari. Un copione già visto, la guerra… - MusFly1984 : RT @Marty_Loca80: Gaza 10mila sfollati e 125 uccisi. Proteste e morti in Cisgiordania. La guerra dispari. Un copione già visto, la guerra… - DadaCiri : RT @Marty_Loca80: Gaza 10mila sfollati e 125 uccisi. Proteste e morti in Cisgiordania. La guerra dispari. Un copione già visto, la guerra… - artedipulire : A Gaza 10mila sfollati e 125 uccisi. Proteste e morti in Cisgiordania Gaza/Israele/Cisgiordania. Situazione umanita… -