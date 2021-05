Milano, manifestazione contro ddl Zan. In piazza anche Salvini e Pillon (Di sabato 15 maggio 2021) Momenti di tensione e fumogeni in piazza del Duomo, a Milano, tra i manifestanti che stavano protestando contro il Ddl Zan. Attorno alle 16 alcuni giovani dei centri sociali Lambretta hanno tentato di fare accesso in piazza Duomo da via Arcivescovado per disturbare. Sono arrivati fino a ex piazzetta Reale e poi il servizio di ordine pubblico della questura li ha fatti arretrare fino in piazza Fontana. Da lì si sono diretti verso l’università Statale. Quando i centri sociali si sono avvicinati al Duomo il leader leghista Matteo Salvini, presente in piazza, era già andato via. Alla manifestazione, fa sapere la questura di Milano, hanno partecipanti circa 1000 persone. Con Salvini era presente anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Momenti di tensione e fumogeni indel Duomo, a, tra i manifestanti che stavano protestandoil Ddl Zan. Attorno alle 16 alcuni giovani dei centri sociali Lambretta hanno tentato di fare accesso inDuomo da via Arcivescovado per disturbare. Sono arrivati fino a ex piazzetta Reale e poi il servizio di ordine pubblico della questura li ha fatti arretrare fino inFontana. Da lì si sono diretti verso l’università Statale. Quando i centri sociali si sono avvicinati al Duomo il leader leghista Matteo, presente in, era già andato via. Alla, fa sapere la questura di, hanno partecipanti circa 1000 persone. Conera presente...

