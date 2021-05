LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Pellacani in finale nei 3m. Larsen-Gugiu sesti dopo quattro rotazioni (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32: Non sbaglia invece la Russia che resta in scia dei britannici con un ingresso in acqua magistrale: punteggio di 95.04, totale di 282.60 17.31: Male nell’ingresso in acqua gli azzurri che perdono una buona occasione per allungare: 58.41, totale di 227.01 17.30: Niente male la coppia greca che trova un’ottima entrata in acqua: 63.51, totale di 224.91 17.29: Errore gravissimo per l’ucraino Sebin che arriva abbondante, Sereda leggermente scarso, arrivano solo 48.51, totale di 230.31, la medaglia si allontana 17.29: bene l’ingresso in acqua degli armeni ma non bene il sincronismo: 59.50, totale di 236.34 17.29: Errore in ingresso in acqua per i bielorussi che totalizzano 62.10 per un totale di 225.42 17.28: Scompaiono in acqua i britannici che trovano un tuffo vicino alla perfezione: 97.20, totale di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32: Non sbaglia invece la Russia che resta in scia dei britannici con un ingresso in acqua magistrale: punteggio di 95.04, totale di 282.60 17.31: Male nell’ingresso in acqua gli azzurri che perdono una buona occasione per allungare: 58.41, totale di 227.01 17.30: Niente male la coppia greca che trova un’ottima entrata in acqua: 63.51, totale di 224.91 17.29: Errore gravissimo per l’ucraino Sebin che arriva abbondante, Sereda leggermente scarso, arrivano solo 48.51, totale di 230.31, la medaglia si allontana 17.29: bene l’ingresso in acqua degli armeni ma non bene il sincronismo: 59.50, totale di 236.34 17.29: Errore in ingresso in acqua per i bielorussi che totalizzano 62.10 per un totale di 225.42 17.28: Scompaiono in acqua i britannici che trovano un tuffo vicino alla perfezione: 97.20, totale di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi prova la rimonta Pellacani in controllo dopo tre tuffi - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono Laugher dopo tre tuffi - #Tuffi #Europei #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Biginelli-Neroni per stupire Marsaglia e Tocci di provano dai 3 metri - #Tuffi… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Jodoin nona, Batki undicesima dalla piattaforma. Marsaglia-Tocci quarti nel sy… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki e Jodoin Di Maria costrette a rimontare dopo due tuffi -