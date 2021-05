LIVE Sonego-Djokovic 3-6 7-6 2-6 | Internazionali d’Italia in DIRETTA | il numero uno del mondo si prende la finale | il piemontese esce fra gli applausi

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI NADAL-OPELKA 21.30vince grazie al grande aiuto proveniente dal servizio: 69% di prime in campo con il 79% di punti vinti con questo colpo. Ottimo anche il 59% di punti vinti sulla seconda. Il serbo è stato bravo ad annullare 6 delle 7 palle break avute a disposizione dall’azzurro. Bravissimo ancheche ne ha annullate 8 su 12. 21.27ha annullato ben due match point a, riuscendo in qualche maniera a trascinare la partita al terzo set. All’inizio del terzo l’azzurro ha avuto tre palle break e poteva scappare, poi è venuto fuori il campione. 21.24 Standing ovation del Campo Centrale di Roma per Lorenzo! Se la merita tutta il ...

Advertising

angelomangiante : Super Saturday. ???? Sole e spettacolo al Foro Italico. Si comincia live alle 10 con tutti gli aggiornamenti… - GeorgeSpalluto : Siamo live su @SuperTennisTv con Arbino, Sonego e tutti i protagonisti di questa indimenticabile giornata. Night Show! #ibi21 - zazoomblog : LIVE – Sonego-Djokovic 3-6 7-6(5) 2-6 semifinale Internazionali BNL d’Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Internazionali #Roma Niente da fare per #Sonego, fuori a testa alta contro #Djokovic, che s… - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - Semi-final: @DjokerNole beat Lorenzo Sonego 6-3, 6-7, 6-2 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego

Ora però non è tempo di pensare alla finale: c'è Nole da battere, e non è cosa da poco anche se, paradossalmente, sa già come si fa. Nell'unico precedente, infatti, a trionfare è stato proprio ...LA DIRETTA- DJOKOVIC 1 - 1 3° SET GAMES 1 - 3 PUNTEGGIO 0 - 0 Non sono passate nemmeno 5 ore da quando ha trionfato nel quarto di finale contro Andrej Rublev , che Lorenzodeve già prepararsi a disputare una storica semifinale per un italiano nel Masters 1000 del Foro Italico . E di fronte non ci sarà nemmeno uno qualsiasi, ma proprio il numero 1, il serbo Novak ...Per il serbo è arrivato il successo su Lorenzo Sonego, capace di eguagliare quanto fatto da Filippo ... La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 o 204), con live streaming ...Open Italia Djokovic Sonego 1-1 , si gioca il primo set. Serve Djokovic. In palio la finale degli Open d'Italia dove attende Rafa Nadal che ha battuto l'americano Reilly Opelka co ...