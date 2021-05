Internazionali d’Italia 2021: Rafael Nadal non concede scampo a Reilly Opelka e vola in finale a Roma (Di sabato 15 maggio 2021) Rafael Nadal si qualifica per la finale degli Internazionali d’Italia 2021 e proverà, domani, a vincerli per la decima volta nella propria carriera. Il 6-4 6-4 sull’americano Reilly Opelka concede allo spagnolo il diritto di sfidare nell’ultimo atto uno tra Novak Djokovic e Lorenzo Sonego, impegnati alle 18:30 sul Centrale del Foro Italico. Un’ora e 32 minuti la durata del match che consegna al mancino di Manacor l’ultimo atto, un’altra domenica per lui da vivere sul campo. Si tratta anche della sua vittoria numero 500 sulla terra rossa. L’inizio di match mostra un Opelka carico al punto giusto, tanto da procurarsi non meno di quattro palle break nel quarto gioco. In mezzo a quelle annullate da Nadal, ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)si qualifica per ladeglie proverà, domani, a vincerli per la decima volta nella propria carriera. Il 6-4 6-4 sull’americanoallo spagnolo il diritto di sfidare nell’ultimo atto uno tra Novak Djokovic e Lorenzo Sonego, impegnati alle 18:30 sul Centrale del Foro Italico. Un’ora e 32 minuti la durata del match che consegna al mancino di Manacor l’ultimo atto, un’altra domenica per lui da vivere sul campo. Si tratta anche della sua vittoria numero 500 sulla terra rossa. L’inizio di match mostra uncarico al punto giusto, tanto da procurarsi non meno di quattro palle break nel quarto gioco. In mezzo a quelle annullate da, ...

