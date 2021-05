Il gioco con gli amici e il matrimonio finisce in tragedia. Riccardo muore a 18 anni, era il testimone dello sposo (Di sabato 15 maggio 2021) Magreta, tragedia durante un matrimonio. Nulla da fare per il giovane studente Riccardo Bellopede di Correggio. muore sull’asfalto travolto da un furgone in via Fossa a Magreta, una strada definita dai cittadini del luogo “stretta e pericolosa”. Il giovane di 18 anni, studente di liceo, era intento a giocare nel giardino della villa in festa di proprietà della famiglia Iattoni. Il matrimonio si è trasformato in una tragedia. Tutto è avvenuto circa alle 16, quando il testimone dello sposo, Riccardo Bellopede, era intento a giocare in giardino in una sfida a lanciarsi acqua e coca cola dai bicchieri. Per schivare un gavettone, il 18enne si è ritrovato a scappare verso la strada. Purtroppo il momento è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Magreta,durante un. Nulla da fare per il giovane studenteBellopede di Correggio.sull’asfalto travolto da un furgone in via Fossa a Magreta, una strada definita dai cittadini del luogo “stretta e pericolosa”. Il giovane di 18, studente di liceo, era intento a giocare nel giardino della villa in festa di proprietà della famiglia Iattoni. Ilsi è trasformato in una. Tutto è avvenuto circa alle 16, quando ilBellopede, era intento a giocare in giardino in una sfida a lanciarsi acqua e coca cola dai bicchieri. Per schivare un gavettone, il 18enne si è ritrovato a scappare verso la strada. Purtroppo il momento è ...

