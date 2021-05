Del Piero: “Cuadrado-Perisic? Arbitri dovreste venire a spiegarci cosa avete visto!” (Di sabato 15 maggio 2021) Del Piero: “È la gamba del colombiano che va verso di lui”. Anche Costacurta la pensa allostesso modo DEL Piero – JUVENTUS – INTER – COSTACURTA — Finale trilling nel match disputato tra La Juventus e l’Inter. Tre punti importanti per la corsa Champions conquistati dalla squadra di Pirlo grazie al rigore trasformato da Cuadrado. Un episodio contestato dai nerazzurri e anche dagli opinionisti di Sky Sport. Episodio che -in qualche modo- condiziona anche la lotta Champions. Questo quanto detto da Del Piero in merito al rigore attribuito alla Juventus: “Perisic non fa niente, io lo vedo fermo -le parole di Alessandro Del Piero riportate dal Corriere dello Sport– Gli Arbitri (gara diretta da Calvarese, ndr) dovrebbero venire qui a ... Leggi su retecalcio (Di sabato 15 maggio 2021) Del: “È la gamba del colombiano che va verso di lui”. Anche Costacurta la pensa allostesso modo DEL– JUVENTUS – INTER – COSTACURTA — Finale trilling nel match disputato tra La Juventus e l’Inter. Tre punti importanti per la corsa Champions conquistati dalla squadra di Pirlo grazie al rigore trasformato da. Un episodio contestato dai nerazzurri e anche dagli opinionisti di Sky Sport. Episodio che -in qualche modo- condiziona anche la lotta Champions. Questo quanto detto da Delin merito al rigore attribuito alla Juventus: “non fa niente, io lo vedo fermo -le parole di Alessandro Delriportate dal Corriere dello Sport– Gli(gara diretta da Calvarese, ndr) dovrebberoqui a ...

