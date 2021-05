Attacco hacker governo belga: fuori uso la rete nazionale (Di sabato 15 maggio 2021) Un massiccio Attacco hacker ha colpito i siti ufficiali del governo belga mandando offline la maggior parte della rete nazionale e dei sistemi interni. Un Attacco di questa portata prevede un sovraccarico dei siti colpiti, in modo tale che il sistema informatico esaurisca le sue risorse e di conseguenza collassi. Un esempio figurativo può essere quello di una folla di Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Un massiccioha colpito i siti ufficiali delmandando offline la maggior parte dellae dei sistemi interni. Undi questa portata prevede un sovraccarico dei siti colpiti, in modo tale che il sistema informatico esaurisca le sue risorse e di conseguenza collassi. Un esempio figurativo può essere quello di una folla di

Advertising

riotta : La notizia del giorno, attacco hacker internazionali contro pipelines Usa che costringe Biden allo stato d'emergenz… - periodicodaily : Attacco hacker governo belga: fuori uso la rete nazionale - Periodico Daily #hacker #belgio @sailormars_s - baiasilente : RT @Umberto_Rapetto: SCACCO MATTO AGLI #HACKER: #BIDEN PASSA DALLE PAROLE AI FATTI! la risposta USA al micidiale attacco non si è fatta att… - MinutePietro : BECCATI!! ecco l'attacco hacker in Georgia... per far vincere nel medesimo stato le elezioni a #DementiaJoe… - Beacher72 : #DarkSide torna a fare parlare di sé #Toshiba #Security -