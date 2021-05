«Vi brucerei nei forni…» Le telefonate anonime a una 18enne | lei lo invita al corteo per il ddl Zan | «Non so se questa malattia è trasmissibile» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 maggio 2021) «Io non ti ho fatto niente», «Beh, esisti». È questo uno dei tanti messaggi di odio arrivati a una ragazza di Bari, perseguitata per giorni da uno sconosciuto con insulti e attacchi omofobi. «Morite, depravati, vinei forni», ha scritto un ragazzo alla. «Fate schifo, suicidatevi, tutti nelle camere, bruciati». La denuncia è stata raccolta dall’associazione locale Mixed Lgbti. Unche raccoglie uno scambio tra la ragazza e un odiatore è stato pubblicato sulla pagina Facebook della stessa organizzazione. Per giorni, racconta l’associazione, la ragazza è stata presa di mira da un account anonimo. «L’ha bersagliata di insulti e chiamate insistenti a tarda sera. Perché? Unicamente per farla sentire sbagliata a causa del suo orientamento sessuale», scrive l’associazione. «Io non ti ho fatto niente», dice la ragazza ...