UOMINI E DONNE oggi, 14 maggio: IDA rifiuta due corteggiatori (Di venerdì 14 maggio 2021) Ultima puntata della settimana per UOMINI e DONNE; oggi – 14 maggio – è andata in onda la prima parte della registrazione del giorno 9. Si inizia da Gemma e dal suo ripensamento per Aldo: prima provava per lui solo amicizia ma, quando l’uomo si è avvicinato alla dama Isabella, ha capito di sentire qualcosa in più. Leggi anche: UOMINI e DONNE anticipazioni: GIACOMO, ultima esterna con Carolina e Martina In seguito Gemma ed Aldo avevano deciso di vedersi a cena la sera dell’ultima registrazione e così Gemma entra in studio e racconta di aver notato nell’uomo un certo distacco. Aldo in effetti ammette di non essere stato così tanto caloroso con lei e di questo si scusa. Interviene Isabella, dicendo di essersi fermata nella conoscenza con Aldo perché ha notato del coinvolgimento emotivo ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 14 maggio 2021) Ultima puntata della settimana per– 14– è andata in onda la prima parte della registrazione del giorno 9. Si inizia da Gemma e dal suo ripensamento per Aldo: prima provava per lui solo amicizia ma, quando l’uomo si è avvicinato alla dama Isabella, ha capito di sentire qualcosa in più. Leggi anche:anticipazioni: GIACOMO, ultima esterna con Carolina e Martina In seguito Gemma ed Aldo avevano deciso di vedersi a cena la sera dell’ultima registrazione e così Gemma entra in studio e racconta di aver notato nell’uomo un certo distacco. Aldo in effetti ammette di non essere stato così tanto caloroso con lei e di questo si scusa. Interviene Isabella, dicendo di essersi fermata nella conoscenza con Aldo perché ha notato del coinvolgimento emotivo ...

Advertising

matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - 6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - calabraducia : Quanto vi piace fare 'le pulci' qui... E le stanze no e basta sofferenza,i bimbi nemmeno,le gif zozze 'macari Diju… - nzanna98 : Non mi pare che i true crime show facciano parte di un'industria che oggettifica gli uomini portando le donne ad av… -