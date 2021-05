Un ragazzo muore in casa, l'altro all'ospedale: giallo in un appartamento del centro (Di venerdì 14 maggio 2021) FERMO - Due giovani nordafricani di 20 anni sono morti nella notte. Erano in un appartamento in corso Cavour a Fermo . La tragedia poco dopo le ore 23. Sul posto i soccorritori e i vigili del fuoco, ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 maggio 2021) FERMO - Due giovani nordafricani di 20 anni sono morti nella notte. Erano in unin corso Cavour a Fermo . La tragedia poco dopo le ore 23. Sul posto i soccorritori e i vigili del fuoco, ...

Advertising

FujikoMineFake : RT @mushuquellovero: ??ALLORA?? avrei bisogno di un ragazzo per mio figlio, o mi muore anche lui, QUINDI ragazzi single cercate il mio bim… - Black300Joe : @GandolfoDomini1 @BufaloEma @BrunoDePiero @borghi_claudio @isarugge58 Perché cambi discorso? Ti ripeto la domanda,… - alexrussof : RT @mushuquellovero: ??ALLORA?? avrei bisogno di un ragazzo per mio figlio, o mi muore anche lui, QUINDI ragazzi single cercate il mio bim… - mushuquellovero : ??ALLORA?? avrei bisogno di un ragazzo per mio figlio, o mi muore anche lui, QUINDI ragazzi single cercate il mio… - infoitinterno : Tragico incidente in moto durante gita con amici, muore ragazzo di 26 anni di Seregno -