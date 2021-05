Riaprono le spiagge, ma è allarme rosso per i ristoranti (Di venerdì 14 maggio 2021) Le spiagge sono pronte a riaprire seguendo le regole covid. L'Italia torna a respirare ed è tutta gialla (incognita solo per la Val D'Aosta), ma i ristoranti restano in crisi nera Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 14 maggio 2021) Lesono pronte a riaprire seguendo le regole covid. L'Italia torna a respirare ed è tutta gialla (incognita solo per la Val D'Aosta), ma irestano in crisi nera Segui su affaritaliani.it

Advertising

mummy53690440 : Covid, Italia tutta gialla: riaprono le spiagge. Ma è allarme per i ristoranti - - ilfoglio_it : Con l'Rt che scende a 0,86 torna gialla tutta Italia (tranne la Valle d'Aosta). Da domani riaprono piscine e spiagg… - DirettaSicilia : La Sicilia passa in zona gialla, riaprono ristoranti e spiagge, - amperrino : Italia tutta in giallo: riaprono spiagge e piscineMa è allarme per i ristoranti, metà restano chiusi -