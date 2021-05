Recovery | Patuanelli | ‘è grande sfida e opportunità che non va sprecata’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo davanti una, unache non va sprecata”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano, nel suo intervento alla tavola rotonda su ‘Green Deal e Green’ nell’ambito di Bergamo Next Level, organizzato da Università degli Studi di Bergamo. “Le tre gambe del tavolo della sostenibilità sono quella ambientale, quella sociale ed economica. Laè far stare assieme uno sviluppo che sia sostenibile in questi tre sensi. Noi proviamo a farlo con le risorse ingenti delPlan”, ha spiegato. Sul tessuto economico “la pandemia ha prodotto un effetto molto negativo, ma il moltiplicatore d’effetto è stata la condizione di partenza dei ...