“Non mi hanno preso a lavorare nel supermercato per la mia taglia” dice Fabiola

Leggi su formatonews

(Di venerdì 14 maggio 2021)Tricoli ha 24 anni e tanta voglia di, dopo la prova in un negozio di Crotone però, viene scartata non per incompetenza ma per il suo peso. La storia diTricoli, 24 anni di Crotone, sta facendo il giro del web. La giovane era alla ricerca di un lavoro, ed inviati vari curriculum riceve risposta da un negozio nel centro di Crotone di articoli per la casa. E’ diplomata all’istituto tecnico ed ha già esperienza come commessa, al colloquio conosce la moglie del titolare, che le conferma i quattro giorni di prova, non retribuiti, per poi poter essere assunta. Piena di voglia di fare e felice di avere avuto un’opportunità,si presenta al primo giorno di prova, senza fermarsi svolge la sua giornata lavorativa tra negozio e magazzino che si trova su un altro piano ...