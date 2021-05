L’ex giudice De Benedictis è indagato anche per traffico d’armi: si sospetta che le custodisse per i clan (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ex gip del Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, arrestato il 24 aprile e dimessosi dalla magistratura dopo la perquisizione subita il 9 aprile, è indagato oltre che per corruzione in atti giudiziari anche per traffico d’armi. Il sospetto degli inquirenti è che possa averle custodite anche per conto della criminalità organizzata. Sul caso indaga la procura distrettuale Antimafia di Lecce, che gli ha notificato in carcere un nuovo avviso di garanzia. Nell’ordinanza si legge che è di «fondamentale importanza» fare accertamenti sia «in merito alla provenienza delle armi, sia alla possibile detenzione anche per conto di soggetti terzi, appartenenti a persone orbitanti nell’ambito della criminalità organizzata locale». L’Antimafia vuole vederci ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021)gip del Tribunale di Bari, Giuseppe De, arrestato il 24 aprile e dimessosi dalla magistratura dopo la perquisizione subita il 9 aprile, èoltre che per corruzione in atti giudiziariper. Il sospetto degli inquirenti è che possa averle custoditeper conto della criminalità organizzata. Sul caso indaga la procura distrettuale Antimafia di Lecce, che gli ha notificato in carcere un nuovo avviso di garanzia. Nell’ordinanza si legge che è di «fondamentale importanza» fare accertamenti sia «in merito alla provenienza delle armi, sia alla possibile detenzioneper conto di soggetti terzi, appartenenti a persone orbitanti nell’ambito della criminalità organizzata locale». L’Antimafia vuole vederci ...

