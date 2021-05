**L.elettorale: da Direzione Pd spinta su proporzionale, Letta non chiude ma prende tempo** (3) (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - Letta poi pone anche una questione di metodo riguardo alla legge elettorale. "La questione della legge elettorale -dice in Direzione- va scissa dalle nostre convenienze politiche del momento", sia perchè ha sempre punito chi lo ha fatto, sia "per un motivo concreto: noi siamo una minoranza in questo Parlamento per la rovinosa sconfitta del 2016 e le scissione intervenute. Quindi non possiamo fare una legge elettorale da soli, neanche con gli alleati più vicini", avverte il segretario. "Serve una larga intesa" e non è possibile alcun "blitz" in Parlamento, sottolinea Letta che apre a un confronto sulla legge elettorale a partire dalle Agorà. "Dobbiamo partire dalle condizioni della nostra democrazia, tema che farà parte della Agorà. Da quello partiremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) -poi pone anche una questione di metodo riguardo alla legge. "La questione della legge-dice in- va scissa dalle nostre convenienze politiche del momento", sia perchè ha sempre punito chi lo ha fatto, sia "per un motivo concreto: noi siamo una minoranza in questo Parlamento per la rovinosa sconfitta del 2016 e le scissione intervenute. Quindi non possiamo fare una leggeda soli, neanche con gli alleati più vicini", avverte il segretario. "Serve una larga intesa" e non è possibile alcun "blitz" in Parlamento, sottolineache apre a un confronto sulla leggea partire dalle Agorà. "Dobbiamo partire dalle condizioni della nostra democrazia, tema che farà parte della Agorà. Da quello partiremo ...

