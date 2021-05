Il Crotone torna alla vittoria | 2-1 al Verona nel segno di Ounas e Simy | i calabresi non sono più ultimi

(Di venerdì 14 maggio 2021) Foto di Carmelo Imbesi / Ansa Ilraccoglie la 5ªstagionale allo Scida nella penultima della stagione in casa: 2-1 alneldiIle lo fa fra le mura amiche dello Scida. Tre punti ormai inutili in ottica salvezza, vista la retrocessione matematica già archiviata nei turni precedenti, ma che quantomeno permette aidi sorpassare il Parma e staccarsi finalmente dall’ultima posizione in classifica. Quinto successo in casa per la formazione di Serse Cosmi che supera 2-1 ilgrazie al talento di(gol e assist), arrivato forse un po’ tardi in Calabria, e del solito bomber ...

e non per scarso rispetto verso i calabresi, ci azzecca poco. Il futuro di Juric è l'... Il mister non ce la fa esui motivi, oggi, del possibile divorzio dal Verona di Setti. "Mi toglie ...... Non trova il disputa una buona partita, fa da sponda,spesso a dare una mano alla difesa e comunque è suo l'assist del provvisorio 1 - 0. All. Cosmi 6.5: Con la squadra al completo il...Il posticipo di giovedì sera tra Crotone e Verona, valevole per la terz'ultima giornata di campionato della serie A Tim, termina 2-1 per la squadra di casa. Allo Stadio Ezio Scida di Crotone si è disp ...Il Crotone torna al successo casalingo battendo per due a uno allo Scida il Verona dell’amato ex Juric, autore della prima promozione in serie A dei rossoblu'. Rispetto alla gara dell’Olimpico contro ...