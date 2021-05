Il Collegio di Garanzia del CONI su Lazio – Torino (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel calendario stagionale della Lazio una delle gare più attese e che ha procurato diversi grattacapi al club biancoceleste, è la sfida contro il Torino. Il Collegio di Garanzia del CONI ha deciso che il match si giocherà regolarmente. Ha quindi respinto il ricorso avanzato dai capitolini. La partita si disputerà martedì 18 maggio alle 20.30 allo stadio Olimpico. Lazio – Torino si giocherà: respinto il ricorso Cos’ha deciso il Collegio di Garanzia del CONI? Lazio – Torino si giocherà regolarmente. Non ci saranno vittorie a tavolino e i giocatori scenderanno in campo come per un normale recupero. È questa la decisione presa dal Collegio di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel calendario stagionale dellauna delle gare più attese e che ha procurato diversi grattacapi al club biancoceleste, è la sfida contro il. Ildidelha deciso che il match si giocherà regolarmente. Ha quindi respinto il ricorso avanzato dai capitolini. La partita si disputerà martedì 18 maggio alle 20.30 allo stadio Olimpico.si giocherà: respinto il ricorso Cos’ha deciso ildidelsi giocherà regolarmente. Non ci saranno vittorie a tavolino e i giocatori scenderanno in campo come per un normale recupero. È questa la decisione presa daldi ...

