Horizon Zero Dawn è gratis ancora per poche ore (Di venerdì 14 maggio 2021) Il titolo d'azione open world di Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn, è ancora gratuito per gli utenti PlayStation dal 19 aprile come parte dell'iniziativa Play at Home di Sony. La versione gratuita è l'edizione completa di Horizon, che include l'espansione Frozen Wilds, vari pacchetti di armi e abiti, un art book digitale e un tema per PS4. Tuttavia avete a disposizione ancora pochissime ore per riscattare una vostra copia, ovvero fino alle 5:00 di venerdì. Play At Home è l'iniziativa annunciata nell'aprile 2020, quando Sony ha dichiarato che era stata progettata per promuovere il distanziamento sociale e aiutare gli sviluppatori di giochi indipendenti colpiti dalla pandemia di Coronavirus. Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey sono stati resi gratuiti all'epoca, mentre è ...

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Zero Sony, Play at Home continua: ecco i contenuti gratis in arrivo su PS4 e PS5 Prima di entrare nel dettaglio delle novità in arrivo, però, conviene ricordare che oggi , venerdì 14 maggio, è l'ultimo giorno utile per riscattare gratuitamente Horizon Zero Dawn Complete Edition (...

Ultimo giorno per scaricare Horizon Zero Dawn gratis Sony ha ricordato che questo è l'ultimo giorno a disposizione di tutti gli utenti PlayStation per poter scaricare Horizon Zero Dawn Complete Edition gratis e senza ulteriori costi aggiuntivi. L'avventura di Aloy , realizzata da Guerrilla Games, è stata infatti inclusa lo scorso mese come uno dei bonus di Play at ...

Sony, Play at Home continua: ecco i contenuti gratis in arrivo su PS4 e PS5 Sony continua con i regali di Play at Home: ecco le novità che saranno riscattabili su PlayStation 4 e PlayStation 5 a maggio.

