Gianni Letta in vivavoce con Berlusconi: "Sta bene" (Di venerdì 14 maggio 2021) Gianni Letta parla con Silvio Berlusconi al telefono per sincerarsi delle sue condizioni ed è in vivavoce con il presidente di Forza Italia proprio mentre l’ANSA lo interpella su un’altra linea per avere novità sullo stato di salute dell’ex premier. Al telefono si sente il leader di Fi che saluta prima di terminare la conversazione. Letta chiude quindi il colloquio con l’ANSA con un laconico: ‘Sta bene’. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021)parla con Silvioal telefono per sincerarsi delle sue condizioni ed è incon il presidente di Forza Italia proprio mentre l’ANSA lo interpella su un’altra linea per avere novità sullo stato di salute dell’ex premier. Al telefono si sente il leader di Fi che saluta prima di terminare la conversazione.chiude quindi il colloquio con l’ANSA con un laconico: ‘Sta’.

Gianni Letta in vivavoce con Berlusconi: "Sta bene" L'HuffPost Gianni Letta in vivavoce con Berlusconi: "Sta bene" Gianni Letta parla con Silvio Berlusconi al telefono per sincerarsi delle sue condizioni ed è in vivavoce con il presidente di Forza Italia proprio mentre l’ANSA lo interpella su un’altra linea per av ...

Silvio Berlusconi, possibili dimissioni dal San Raffaele in questi giorni. Ronzulli: "Non è tempo di coccodrilli". Letta: "Sta bene" Il leader di Forza Italia di nuovo ricoverato da martedì per gli effetti del Long Covid. Sul suo stato di salute rassicurazioni di Zangrillo: ...

