Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Gdf sequestra immobili a contrabbandiere comasco Aveva intestato i beni ai famigliari - GiovanniBussett : Autoriciclaggio, la GdF sequestra a Setti 6,5 mln sottratti al Verona ?@SkySport? ?@sportmediaset? ?@CorSport? ?… - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Rimango perplesso. Descrivono operazioni finanziarie che le banche centrali hanno favorito con la politica dei tassi a… - verso_il_fronte : Rimango perplesso. Descrivono operazioni finanziarie che le banche centrali hanno favorito con la politica dei tass… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano La GdF sequestra a Setti 6,5 mln sottratti al Verona: Il presidente dell’Hellas Verona Maurizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gdf sequestra

I militari della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco (como) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, per 600 mila euro, a fini di confisca, su beni riconducibili ad un noto contrabbandiere ...La Guardia di Finanza di Pavia ha sequestrato 4 milioni di euro e ha denunciato 14 persone con le accuse di bancarotta fraudolenta per distrazione e ricorso abusivo al credito, falso in bilancio e ...I militari della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco (como) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, per 600 mila euro, a fini di confisca, su beni riconducibili ad un noto contrabbandiere ...Terremoto in casa Hellas Verona: il patron Setti finisce nei guai. Sequestrati 6,5 milioni di euro per autoriciclaggio e appropriazione indebita ...