Francesca Fioretti: “Io e Davide volevamo sposarci” (Di venerdì 14 maggio 2021) Francesca Fioretti ha confessato che lei e Davide Astori volevano sposarsi e avere un altro figlio. Tutto ciò, purtroppo, resterà un sogno. Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Francesca Fioretti si è raccontata un po’, parlando anche del suo grande amore per Davide Astori, scomparso prematuramente a causa di un arresto cardiaco. I due avrebbero voluto sposarsi, ma la morte ha interrotto tutti i loro sogni. Francesca Fioretti e Davide Astori erano innamorati pazzi, tanto che avevano deciso di sposarsi, pianificando tutto fin nei minimi dettagli. Avevano perfino immaginato la piccola Vittoria – primo e unico frutto del loro grande amore – che attraversava la navata centrale della chiesa per portare le fedi ai suoi genitori. ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 14 maggio 2021)ha confessato che lei eAstori volevano sposarsi e avere un altro figlio. Tutto ciò, purtroppo, resterà un sogno. Intervistata dal settimanale Diva e Donna,si è raccontata un po’, parlando anche del suo grande amore perAstori, scomparso prematuramente a causa di un arresto cardiaco. I due avrebbero voluto sposarsi, ma la morte ha interrotto tutti i loro sogni.Astori erano innamorati pazzi, tanto che avevano deciso di sposarsi, pianificando tutto fin nei minimi dettagli. Avevano perfino immaginato la piccola Vittoria – primo e unico frutto del loro grande amore – che attraversava la navata centrale della chiesa per portare le fedi ai suoi genitori. ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Francesca Fioretti e il dolore per la scomparsa di Astori: 'Bastava un esame in ... - NOTIZIEWEBLIVE : #Verissimo stralci intervista Francesca Fioretti - - UNDMofficial : New post: Francesca Fioretti Astori: “Bastava un esame in più per salvare Davide” - frabia17 : RT @CorSport: Francesca Fioretti ricorda #Astori: 'Bastava un esame per salvarlo' - clubdoria46 : Morte Davide #Astori, Francesca #Fioretti: 'Tragedia che si poteva evitare' -