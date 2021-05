Fiorentina, Commisso perde la testa in conferenza: tensione con i giornalisti [VIDEO] (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente della Fiorentina Commisso senza peli sulla lingua. Il numero uno del club viola si è presentato in conferenza stampa per un punto sulla stagione che sta per concludersi e sul futuro. Non sono mancati i momenti di tensione, Commisso non ha gradito alcune critiche e si è verificato uno scontro con i giornalisti. “Quando sono venuto qui dall’America la squadra era terrorizzata, sia per l’addio di Prandelli sia perché i giornalisti non sono stati cari con i calciatori, che ce l’hanno ancora con i giornalisti. Molti giornalisti qui hanno criticato anche Vlahovic, hanno detto che sarebbe dovuto andare in prestito a farsi le ossa. La colpa dei giornalisti è quella di aver massacrato Iachini. Sono state scritte ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente dellasenza peli sulla lingua. Il numero uno del club viola si è presentato instampa per un punto sulla stagione che sta per concludersi e sul futuro. Non sono mancati i momenti dinon ha gradito alcune critiche e si è verificato uno scontro con i. “Quando sono venuto qui dall’America la squadra era terrorizzata, sia per l’addio di Prandelli sia perché inon sono stati cari con i calciatori, che ce l’hanno ancora con i. Moltiqui hanno criticato anche Vlahovic, hanno detto che sarebbe dovuto andare in prestito a farsi le ossa. La colpa deiè quella di aver massacrato Iachini. Sono state scritte ...

